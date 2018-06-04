Мать Маррея: Энди рассчитывает вернуться на корт к сезону турниров на траве

Джуди, мать британского теннисиста Энди Маррея, который восстанавливается после операции на бедре, рассказала о планах сына. Джуди Маррей сообщила, что её сын по-прежнему планирует восстановиться к началу сезона турниров на траве. Также Джуди отметила, что Энди Маррей на текущей неделе сам сообщит о своих планах.

«Он продолжает восстанавливаться. Энди уже вернулся на корт. Его целью всё также остаётся участие в турнирах на траве, будем надеяться, что всё получится», — цитирует Д. Маррей BBC.

Ранее британец говорил, что намеревается начать сезон турниров на траве участием в соревнованиях в Розмалене (Нидерланды), которые будут проходить с 11 по 17 июня.