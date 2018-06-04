Федерер проведёт стартовый матч на турнире в Штутгарте 13 июня

Швейцарский теннисист Роджер Федерер начнёт свой путь на травяном турнире категории ATP 250 в Штутгарте (Германия) 13 июня, информирует пресс-служба соревнований.



36-летний уроженец Базеля, занимающий второе место в мировом рейтинге, вступит в борьбу со второго круга. Его первый соперник определится позднее. Федерер, пропускающий грунтовый сезон, провёл последний официальный матч в конце марта – он уступил во втором круге соревнований в Майами австралийцу Танаси Коккинакису.



Турнир в Штутгарте состоится на следующей неделе. В прошлом сезоне его победителем стал француз Люка Пуи, а Федерер проиграл во втором круге немцу Томми Хаасу.

