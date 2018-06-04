Захаров пробился во второй круг юниорского Открытого чемпионата Франции

Российский теннисист Алексей Захаров пробился во второй круг юниорского Открытого чемпионата Франции, в трёх партиях обыграв хозяина кортов Клемана Табура, посеянного под 12-м номером, со счётом 7:6 (9:7), 4:6, 6:3. Продолжительность противостояния составила 2 часа 14 минут. Алексей 4 раза подал навылет, совершил 5 двойных ошибок и реализовал 5 из 7 брейк-пойнтов. На счету его соперника 2 эйса, 7 двойных ошибок и 4 брейка.

За выход в третий круг Захаров поспорит с представителем Испании Карлосом Лопес-Монтагудом.

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