Руседски: Федерер лучше Надаля в плане игры у сетки

Экс четвёртая ракетка мира британец Грег Руседски сравнил швейцарца Роджера Федерера и испанца Рафаэля Надаля с точки зрения игры у сетки.
«Я считаю Федерера лучшим теннисистом с точки зрения игры у сетки. Впрочем, Надаль тоже хорош в этом компоненте, но Роджер опережает испанца на один шаг, поскольку готов выполнять подачу с выходом к сетке ещё несколько лет», — цитирует Руседски Tennis World USA.
Надаль занимает первое место в рейтинге ATP, он сохранит лидерство в мировой классификации, если завоюет 11-й титул на «Ролан Гаррос».
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Надаль снова сместил Федерера с первой строчки рейтинга ATP, установив новые рекорды, и будет лидером как минимум до конца «Ролан Гаррос».