Возняцки: в матче с Шараповой всё зависит от Серены

Датчанка Каролина Возняцки, проигравшая россиянке Дарье Касаткиной в четвёртом круге «Ролан Гаррос» со счётом 6:7 (5:7), 3:6, поделилась ожиданиями от встречи американки Серены Уильямс с россиянкой Марией Шараповой.

«Думаю, статистика их встреч говорит сама за себя. Кажется, Серена выиграла 17 последних матчей у Шараповой? Правильно? 19? Конечно, сейчас ситуация не такая, как раньше, ведь Серена возвращается после рождения ребёнка. Она провела не так много матчей. Посмотрим. Если Серена сыграет на своём лучшем уровне, то, думаю, победит. Всё зависит от Серены», — цитирует Возняцки Daily Express.

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