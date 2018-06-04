Возняцки: не думаю, что я играла плохо. Просто Касаткина не допускала ошибок

Датчанка Каролина Возняцки прокомментировала своё поражение от россиянки Дарьи Касаткиной в четвёртом круге «Ролан Гаррос» со счётом 6:7 (5:7), 3:6.

«Думаю, чем медленнее покрытие, тем лучше для Касаткиной. У неё отличные руки, она здорово находит углы и во всём остальном действует отлично. Грунт ей подходит. Не думаю, что сегодня я играла плохо. Просто Дарья не допускала ошибок и играла близко к линиям. Я старалась делать всё, что в моих силах, но этого оказалось недостаточно. Она выиграла три гейма, вот и всё. Иногда теннис бывает и таким», — приводит слова Возняцки официальный сайт тура.

Касаткина впервые вышла в четвертьфинал ТБШ, обыграв Возняцки на «Ролан Гаррос»

Возняцки: в матче с Шараповой всё зависит от Серены

9-й день «Ролан Гаррос». Шарапова-Серена. 1-я битва после возвращения. LIVE LIVE 9-го дня «Ролан Гаррос» – битва Шараповой и Серены, цитаты из книги, Касаткина выбила Возняцки, Надаль и Халеп в борьбе за 1-е место.