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Халеп: матч с Мертенс получился не самым простым, несмотря на итоговый счёт

Халеп: матч с Мертенс получился не самым простым, несмотря на итоговый счёт
Теннис / Ролан Гаррос 2018

Румынка Симона Халеп (1) поделилась эмоциями после выхода в четвертьфинал «Ролан Гаррос». Уроженка Констанцы обыграла бельгийку Элисе Мертенс (16) со счётом 6:2, 6:1.

«На мой взгляд, это был отличный матч. Игра, которую я показала, вселяет в меня дополнительную уверенность. Матчи с Мертенс всегда представляют собой непростое испытание. Бельгийка старается действовать в агрессивном стиле, но сегодня я здорово проявила себя в ответственные моменты.

Четыре игры на старте турнире получились очень важными, теперь я могу расслабиться. Я бы не сказала, что матч получился простым, несмотря на итоговый счёт. Мне пришлось концентрироваться на каждом розыгрыше, чтобы добиться итогового успеха. На второй неделе турнира «Большого шлема» мне удаётся чувствовать себя более расслабленно», — цитирует Халеп официальный сайт тура.

За выход в полуфинал «Ролан Гаррос» Халеп поспорит либо с немкой Анжеликой Кербер (12), либо с француженкой Каролин Гарсией (7).

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