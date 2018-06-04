Касаткина: я не буду смотреть матч Шараповой и С. Уильямс

Россиянка Дарья Касаткина (14) после выхода в четвертьфинал «Ролан Гаррос» отметила, что не будет смотреть матч четвёртого круга между Марией Шараповой и Сереной Уильямс.



«Я не буду смотреть матч между Шараповой и Сереной Уильямс, поскольку закончился срок аренды жилья и мне необходимо переехать в отель. Не думала ли я неделю назад о том, что к этому моменту ещё буду на турнире? Вносить плату за аренду нужно заранее, и никогда не знаешь, как долго продлится твоё пребывание», — цитирует Касаткину WTA Insider.



В четвертьфинале Касаткина встретится с американкой Слоан Стивенс (10).

Текстовая онлайн-трансляция матча С. Уильямс — Шарапова на «Ролан Гаррос»

10 причин, почему нужно следить за «Ролан Гаррос» Шарапова и Серена Уильямс могут сыграть в 1/8 финала, суперматч Кузнецова — Мугуруса, борьба за 1-е место и другие интриги «Ролан Гаррос».