Селехметьева вышла во второй круг юниорского «Ролан Гаррос»

Российская теннисистка Оксана Селехметьева пробилась во второй круг юниорского Открытого чемпионата Франции. На старте соревнований она в двух партиях обыграла хозяйку кортов Милен Алемаи со счётом 7:5, 6:1. Продолжительность противостояния составила 1 час 20 минут. Россиянка ни разу не подала навылет, совершила 8 двойных ошибок и реализовала 6 из 11 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 2 эйса, 6 двойных ошибок и 3 брейка.

За выход в третий круг соревнований Селехметьева поспорит с представительницей Китая Цинвень Чжэн (11).

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