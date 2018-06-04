Серена Уильямс снялась с «Ролан Гаррос», Шарапова без борьбы вышла в 1/4 финала

23-кратная победительница турниров «Большого шлема» американка Серена Уильямс приняла решение сняться с Открытого чемпионата Франции из-за травмы. 4 июня уроженка Сагинау в матче четвёртого круга должна была сыграть с россиянкой Марией Шараповой (28).
За выход в полуфинал «Ролан Гаррос» Шарапова поспорит с либо с испанкой Гарбинье Мугурусой, посеянной под третьим номером, либо с украинкой Лесей Цуренко.
В связи со снятием Серены Уильямс встреча Мугурусы с Цуренко была перенесена на центральный корт и пройдёт после матча итальянца Фабио Фоньини с хорватом Марином Чиличем.
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