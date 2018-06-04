Зверев: хочу выиграть ТБШ до того, как уйдут Надаль и Федерер

Немецкий теннисист Александр Зверев выразил надежду, что ему удастся побороться с испанцем Рафаэлем Надалем и швейцарцем Роджером Федерером за победы на турнирах «Большого шлема». 21-летний Зверев также отметил прогресс молодых игроков.

«В настоящее время доминируют Роджер и Рафа. Но мы приложим все усилия, чтобы прервать их гегемонию. Я думаю, что молодые игроки становятся всё сильнее. И мне кажется, что мы приближаемся к тому, чтобы потеснить этих ребят на вершине.

Я сейчас занимаю третье место в рейтинге ATP. Другие молодые ребята также весьма сильны. Думаю, что мы все будем довольно высоко. Отмечу, например, Дениса Шаповалова», — цитирует Зверева Daily Express.

Немецкий теннисист в Париже впервые в своей карьере пробился в четвертьфинал турнира «Большого шлема». За путёвку в полуфинал он поборется с австрийцем Домиником Тимом.