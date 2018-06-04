Надаль обыграл Мартерера и встретится со Шварцманом в 1/4 финала «Ролан Гаррос»

Испанский теннисист Рафаэль Надаль (1) вышел в четвертьфинал Открытого чемпионата Франции, в трёх партиях обыграв представителя Германии Максимильяна Мартерера со счётом 6:3, 6:2, 7:6 (7:4). Продолжительность поединка составила 2 часа 30 минут. Первая ракетка мира 4 раза подал навылет, активно выиграл 39 очков и совершил 29 невынужденных ошибок. На счету его соперника 2 эйса, 25 виннеров и 35 неточностей.

«Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию противостояния:

текстовая онлайн-трансляция матча Надаль — Мартерер на Открытом чемпионате Франции.

За выход в полуфинал «Ролан Гаррос» Надаль поспорит с аргентинцем Диего Шварцманом (11).

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