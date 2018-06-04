С. Уильямс: люблю играть с Шараповой, поэтому очень расстроена сейчас

23-кратная победительница турниров «Большого шлема» американка Серена Уильямс прокомментировала своё решение сняться с Открытого чемпионата Франции. 4 июня в матче четвёртого круга она должна была сыграть с россиянкой Марией Шараповой.

«К сожалению, у меня возникли проблемы с мышцей. Сейчас я даже не могу выполнять подачу. Мне тяжело играть, если я физически не могу подавать. Неприятные ощущения возникли ещё в матче с Гёргес. Затем стало хуже. Я останусь в Париже, чтобы пройти обследование у специалистов. До окончательного диагноза я ничего нового сказать о своём состоянии не смогу.

Я больше, чем просто расстроена. Я стольким пожертвовала и отдала все силы на корте ради этого момента.

Мне нелегко, потому что я люблю играть с Марией. Я всегда жду нашей встречи", — цитирует Уильямс WTA Insider.

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