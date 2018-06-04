Шварцман — Андерсону: зачем постоянно радоваться моим промахам? Заткнись уже

Аргентинский теннисист Диего Шварцман остался недоволен тем, как себя вёл представитель ЮАР Кевин Андерсон во время матча четвёртого круга «Ролан Гаррос» (1:6, 2:6, 7:5, 7:6, 6:2). По ходу встречи аргентинец пожаловался судье на поведение соперника.

«Почему нужно постоянно повторять это? Зачем кричать: «Да, отлично, прямо сюда»? Во время каждого розыгрыша! Я никогда не видел, чтобы кто-то себя так вёл. Никогда. Даже если он здорово бьёт или я сам ошибаюсь, он постоянно что-то говорит! Да заткнись уже!

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В каждом розыгрыше! Он не уважает меня. Нужно, чтобы было уважение к сопернику. Когда я не попадаю, нужно молчать, а не постоянно комментировать! Замолчи уже», — сказал Шварцман судье.

В итоге судья на вышке встала на сторону аргентинца и сочувственно закивала головой.