Кербер с пятого матчбола победила Гарсию и сыграет с Халеп в 1/4 финала «РГ»

Немецкая теннисистка Анжелика Кербер, посеянная на Открытом чемпионате Франции под 12-м номером, вышла в четвертьфинал, в двух партиях обыграв хозяйку кортов Каролин Гарсию (7) со счётом 6:2, 6:3. Продолжительность противостояния составила 1 час 7 минут. Бывшая первая ракетка мира активно выиграла 11 очков и совершила 13 невынужденных ошибок. На счету Каролин 19 виннеров и 36 неточностей. Анжелика победила с пятого матчбола.

За выход в полуфинал «Ролан Гаррос» Кербер поспорит с представительницей Румынии Симоной Халеп, посеянной под первым номером. Открытый чемпионат Франции завершится 9 июня.

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