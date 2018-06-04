Мертенс: знаю, что топ-10 — это другой уровень, но я почти там

Бельгийская теннисистка Элисе Мертенс прокомментировала своё поражение от румынки Симоны Халеп в четвёртом круге Открытого чемпионата Франции со счётом 2:6, 1:6.

«Соперница сегодня была очень хороша. Подобные матчи мне нравятся тем, что я вижу, в чём могу прибавить. Я знаю, что топ-10 — это другой уровень, но я почти там. Мне лишь немного не хватает», — приводит слова Мертенс WTA Insider.

За выход в полуфинал Открытого чемпионата Франции Халеп поспорит с немкой Анжеликой Кербер. Турнир завершится 9 июня.



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