Шарапова: я с нетерпением ждала матча с Сереной. Расстроена тем, что она снялась

Российская теннисистка Мария Шарапова прокомментировала решение 23-кратной победительницы турнира «Большого шлема» американки Серены Уильямс сняться с Открытого чемпионата Франции из-за травмы. Пятикратная чемпионка турниров Grand Slam без борьбы вышла в четвертьфинал.

«Я с нетерпением ждала матча с Сереной и очень расстроена тем, что она была вынуждена сняться. Желаю ей скорейшего выздоровления. Надеюсь, она вскоре вернётся в тур», — приводит слова Шараповой журналист Стюарт Фрейзер в своём «твиттере».

За выход в полуфинал Шарапова поспорит с победительницей матча Гарбинье Мугуруса (Испания) — Леся Цуренко (Украина).

Серена Уильямс снялась с «Ролан Гаррос», Шарапова без борьбы вышла в 1/4 финала

С. Уильямс: люблю играть с Шараповой, поэтому очень расстроена сейчас

9-й день «Ролан Гаррос». Шарапова и Касаткина — в четвертьфинале. LIVE LIVE 9-го дня «Ролан Гаррос» – битва Шараповой и Серены, цитаты из книги, Касаткина выбила Возняцки, Надаль и Халеп в борьбе за 1-е место.