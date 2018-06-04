Надаль выиграл 900-й матч в карьере

Испанский теннисист Рафаэль Надаль (1) одержал 900-ю победу в карьере, победив немца Максимильяна Мартерера в четвёртом круге «Ролан Гаррос» со счётом 6:3, 6:2, 7:6.



31-летний уроженец Манакора стал пятым теннисистом в истории Открытой эры, которому покорился такой рубеж. Ранее это удавалось Джимми Коннорсу, Роджеру Федереру, Ивану Лендлу и Гильермо Виласу.

Кроме того, испанец одержал 234-ю победу на турнирах «Большого шлема» и вышел на третье место, обогнав Коннорса — его опережают только Роджер Федерер (332) и Новак Джокович (244).



За выход в полуфинал Открытого чемпионата Франции Надаль поспорит с аргентинцем Диего Шварцманом (11), ранее обыгравшим южноафриканца Кевина Андерсона (6).

Надаль обыграл Мартерера и встретится со Шварцманом в 1/4 финала «Ролан Гаррос»

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