С. Уильямс: обещала своей команде, что не буду играть готовой меньше чем на 60 %

23-кратная победительница турниров «Большого шлема» американка Серена Уильямс подробнее рассказала о своём решении сняться с Открытого чемпионата Франции. 4 июня в матче четвёртого круга она должна была сыграть с россиянкой Марией Шараповой.



«Я правда многим пожертвовала, чтобы быть здесь. После тренировок я смотрела по видеосвязи, как играет моя дочь. Мне хотелось быть с ней, но я понимала, что это необходимая жертва для того, чтобы продолжать стремиться к своей мечте, жить ей. Я принесла в жертву всё, что могла. Конечно, сейчас я очень расстроена.



Но я обещала себе, своему тренеру и своей команде, что если не буду готова хотя бы на 50 — 60 %, то, скорее всего, не буду играть. То, что я физически совершенно не могу подавать — наверное, неплохой знак для этого решения. Мне нужно сделать паузу в выступлениях и подождать, пока мне станет лучше — иначе могло бы стать намного хуже», — приводит слова С. Уильямс с пресс-конференции Tennis Channel.

9-й день «Ролан Гаррос». Шарапова и Касаткина — в четвертьфинале. LIVE LIVE 9-го дня «Ролан Гаррос» – Серена снялась, цитаты из книги Шараповой, Касаткина выбила Возняцки, Надаль и Халеп в борьбе за 1-е место.