Аванесян проиграла Молинаро во втором круге юниорского «Ролан Гаррос»

15-летняя россиянка Элина Аванесян (Q) потерпела поражение во втором круге юниорского «Ролан Гаррос», уступив Элеоноре Молинаро (6) из Люксембурга в двух партиях — 2:6, 2:6.



Теннисистки провели на корте 1 час 3 минуты. Молинаро выполнила 1 эйс, допустила 1 двойную ошибку и использовала 5 брейк-пойнтов из 12. На счету Аванесян 1 подача навылет, 2 двойные и 1 реализованный брейк-пойнт из 5.



Следующей соперницей Элеоноры станет либо итальянка Элизабета Чоккьяретто (9), либо американка Лея Ма.

В первом круге Аванесян обыграла венгерку Эдриенн Наги.

15-летняя Аванесян вышла во 2-й круг юниорского «Ролан Гаррос»

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