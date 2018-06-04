Испанский теннисист Рафаэль Надаль (1) прокомментировал свою победу над немцем Максимильяном Мартерером в четвёртом круге «Ролан Гаррос» со счётом 6:3, 6:2, 7:6 (7:4).
«В целом матч получился хорошим. Счёт 6:3, 6:2 в первом и втором сетах для меня очень позитивный. Затем, в начале третьей партии, у меня был шанс сделать брейк и, вероятно, получить важное преимущество для завершения матча в свою пользу, но я им не воспользовался. Потом я допустил несколько ошибок на своей подаче, и третий сет в итоге получился тяжёлым. Я начал немного хуже работать ногами, действовать не так агрессивно, и матч, конечно, стал более равным. Мне противостоял хороший игрок.
Теперь мне предстоит большой тест в следующем раунде. Выходя на корт, всегда можешь как выиграть, так и проиграть. К этому нужно быть готовым», — приводит слова Надаля официальный сайт ATP.
Надаль: в третьем сете начал хуже работать ногами, и матч стал более равным