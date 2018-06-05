Сегодня, 5 июня, в Париже состоится четвертьфинальный матч Открытого чемпионата Франции, в котором сыграют представительница США Слоан Стивенс (10) и россиянка Дарья Касаткина (14). По личным встречам счёт ничейный — 1-1. Начало поединка запланировано на 17:00 по московскому времени.



«Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию этого противостояния:

текстовая онлайн-трансляция матча Стивенс — Касаткина на «Ролан Гаррос».



Победительница этого матча за выход в финал поспорит либо с представительницей Казахстана Юлией Путинцевой, либо с американкой Мэдисон Кис (13).

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