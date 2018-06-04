Цонга пропустит весь травяной сезон, включая Уимблдон

Экс пятая ракетка мира француз Жо-Вильфрид Цонга, дважды игравший в полуфинале Уимблдона (в 2001 и 2012 годах), в этом сезоне не сумеет выступить на травяном турнире «Большого шлема». Цонга не успевает восстановиться после проведённой в начале апреля операции на левом колене. Об этом сообщает Europe 1.



Напомним, Жо-Вильфрид получил травму во время полуфинального матча в Монпелье со своим соотечественником Люка Пуи, неудачно развернувшись на корте. Перед этим Цонга упустил несколько матчболов.

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