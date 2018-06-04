Касаткина: рада, что в матче с Возняцки в итоге оказалась сильнее психологически

Россиянка Дарья Касаткина прокомментировала свою победу над датчанкой Каролиной Возняцки в четвёртом круге «Ролан Гаррос» и поделилась ожиданиями от первого в карьере четвертьфинала турнира «Большого шлема», где она сыграет с чемпионкой US Open — американкой Слоан Стивенс.



«Наш матч неожиданно перенесли с корта Сюзанн Ленглен на корт Филиппа Шатрье. Это было довольно странно, и, например, подача в начале игры там мне совсем не удавалась. Но, думаю, это получился важный опыт, и я очень рада, что в итоге оказалась сильнее психологически.

Я не видела матчей Стивенс на этом турнире, но предполагаю, что она играет на максимуме, раз вышла в четвертьфинал турнира «Большого шлема». Понятно, что мне нужно показать свой лучший теннис, чтобы пройти дальше. Думаю, у нас получится интересный матч», — приводит слова Касаткиной официальный сайт WTA.

Касаткина впервые вышла в четвертьфинал ТБШ, обыграв Возняцки на «Ролан Гаррос»

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