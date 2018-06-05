Видеообзор. Победы Касаткиной, Халеп и Кербер в четвёртом круге «Ролан Гаррос»

Российская теннисистка Дарья Касаткина (14) вышла в четвертьфинал Открытого чемпионата Франции, в двух сетах обыграв представительницу Дании Каролину Возняцки (2) со счётом 7:6 (7:5), 6:3. Продолжительность поединка составила 1 час 57 минут. Дарья активно выиграла 23 очка и совершила 35 невынужденных ошибок. На счету её соперницы 19 виннеров и 33 неточности

Румынская теннисистка Симона Халеп (1) вышла в четвертьфинал Открытого чемпионата Франции, в двух партиях разгромив представительницу Бельгии Элисе Мертенс (16) со счётом 6:2, 6:1. Продолжительность противостояния составила 59 минут. Первая ракетка мира 1 раз подала навылет, активно выиграла 16 очков и совершила 13 невынужденных ошибок. На счету её соперницы 1 эйс, 13 виннеров и 22 неточности.

Немецкая теннисистка Анжелика Кербер, посеянная на Открытом чемпионате Франции под 12-м номером, вышла в четвертьфинал, в двух партиях обыграв хозяйку кортов Каролин Гарсию (7) со счётом 6:2, 6:3. Продолжительность противостояния составила 1 час 7 минут. Бывшая первая ракетка мира активно выиграла 11 очков и совершила 13 невынужденных ошибок. На счету Каролин 19 виннеров и 36 неточностей. Анжелика победила с пятого матчбола.