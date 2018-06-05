Видеообзор. Победы Надаля, дель Потро и Чилича в четвёртом круге «Ролан Гаррос»

Испанский теннисист Рафаэль Надаль (1) вышел в четвертьфинал Открытого чемпионата Франции, в трёх партиях обыграв представителя Германии Максимильяна Мартерера со счётом 6:3, 6:2, 7:6 (7:4). Продолжительность поединка составила 2 часа 30 минут. Первая ракетка мира 4 раза подал навылет, активно выиграл 39 очков и совершил 29 невынужденных ошибок. На счету его соперника 2 эйса, 25 виннеров и 35 неточностей.

Аргентинец Хуан-Мартин дель Потро (5) уверенно вышел в четвертьфинал «Ролан Гаррос», обыграв американца Джона Иснера (9) в трёх партиях без единого тай-брейка — 6:4, 6:4, 6:4.

Поединок продолжался ровно два часа. Дель Потро выполнил 6 эйсов, допустил 1 двойную ошибку и реализовал 3 брейк-пойнта из 7. На счету Иснера 12 подач навылет, 4 двойные и 2 упущенных брейк-пойнта.

Хорват Марин Чилич (3) пробился в четвертьфинал «Ролан Гаррос», одолев итальянца Фабио Фоньини (18) в пяти партиях — 6:4, 6:1, 3:6, 6:7 (4:7), 6:3. Поединок продолжался 3 часа 40 минут. Чилич 8 раз подал навылет, допустил 4 двойные ошибки и использовал 7 брейк-пойнтов из 11. На счету Фоньини 10 эйсов, 8 двойных и 3 реализованных брейк-пойнта из 12.