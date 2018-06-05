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Мугуруса: совсем не ожидала, что Уильямс снимется и не сыграет с Шараповой

Мугуруса: совсем не ожидала, что Уильямс снимется и не сыграет с Шараповой
Теннис / Ролан Гаррос 2018

Испанка Гарбинье Мугуруса поделилась ожиданиями от встречи с россиянкой Марией Шараповой в четвертьфинале «Ролан Гаррос», а также прокомментировала отказ американки Серены Уильямс от игры с Шараповой.

«Я совершенно не ожидала, что Серена снимется и не сыграет с Марией, это был для меня сюрприз. Вероятно, у неё были для этого свои причины. У них определённо получился бы интересный матч. В любом случае в четвертьфинале меня ждёт очень хорошая соперница.

Помню, как мы с Марией играли в четвертьфинале этого турнира несколько лет назад. Приятно, что эта история повторяется. Она сейчас действует очень стабильно и агрессивно. Я хочу постараться сыграть в свой лучший теннис. Мы обе предпочитаем одинаковый атакующий стиль, так что многое будет зависеть от того, кто сумеет захватить инициативу, кому удастся начинать атаки первой», — приводит слова Мугурусы официальный сайт WTA.

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