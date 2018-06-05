Сегодня, 5 июня, в Париже состоится четвертьфинальный матч Открытого чемпионата Франции, в котором сыграют австриец Доминик Тим (7) и представитель Германии Александр Зверев (2). По личным встречам впереди 24-летний уроженец Винер-Нойштадта (Австрия) — 4-2. Начало поединка запланировано на 15:00 по московскому времени.
«Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию этого противостояния:
текстовая онлайн-трансляция матча Тим — А. Зверев на «Ролан Гаррос».
Победитель этого матча за выход в финал поспорит либо с итальянцем Марко Чеккинато, либо с сербом Новаком Джоковичем (20).
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