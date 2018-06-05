Халеп: на этом уровне никто так просто не сдаётся

Румынка Симона Халеп поделилась впечатлениями от победы над бельгийкой Элисе Мертенс в четвёртом круге «Ролан Гаррос» со счётом 6:2, 6:1.
«В матче с Мертенс у меня было немало испытаний. Даже если уверенно ведёшь в счёте, это ещё не гарантирует победы. Важно сохранять концентрацию в каждом розыгрыше. На этом уровне никто так просто не сдаётся. Важно в каждом моменте выкладываться по полной. Я ко всем играм отношусь одинаково вне зависимости от того, первая это неделя турнира или вторая. Правда в том, что на второй неделе ты уже адаптировалась к турниру и привыкла справляться с нервами. Все соперницы отличаются друг от друга, так что обе недели турнира получаются особенными», — приводит слова Халеп официальный сайт тура.
Борьба Касаткиной за 1-й большой полуфинал. Матчи 10-го дня «Ролан Гаррос»
Касаткина сражается за первый полуфинал на ТБШ со Стивенс. Тим спорит со Зверевым, Джокович – с Чеккинато, а Путинцева – с Кис.
9-й день «Ролан Гаррос». Шарапова и Касаткина — в четвертьфинале. Как это было
LIVE 9-го дня «Ролан Гаррос» – Серена снялась, цитаты из книги Шараповой, Касаткина выбила Возняцки, Надаль и Халеп в борьбе за 1-е место.
10 причин, почему нужно следить за «Ролан Гаррос»
Шарапова и Серена Уильямс могут сыграть в 1/8 финала, суперматч Кузнецова — Мугуруса, борьба за 1-е место и другие интриги «Ролан Гаррос».