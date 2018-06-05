Мертенс: Халеп уверенно атаковала, но также здорово проявляла себя в обороне

Бельгийская теннисистка Элисе Мертенс прокомментировала своё поражение от румынки Симоны Халеп в четвёртом круге Открытого чемпионата Франции со счётом 2:6, 1:6.

«Симона провела прекрасный матч. Она великолепная теннисистка. Психологически она была очень хорошо готова. Халеп здорово действовала на корте. Она уверенно атаковала, но также здорово проявляла себя в обороне», — приводит слова Мертенс официальный сайт тура.

За выход в полуфинал Открытого чемпионата Франции Халеп поспорит с немкой Анжеликой Кербер. Турнир завершится 9 июня.

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