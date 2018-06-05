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Шварцман: возможно, поражение в первых двух сетах мне помогло

Шварцман: возможно, поражение в первых двух сетах мне помогло
Теннис / Ролан Гаррос 2018

Аргентинец Диего Шварцман (11) прокомментировал собственную волевую победу над представителем ЮАР Кевином Андерсоном (6) в матче 1/8 финала Открытого чемпионата Франции – 1:6, 2:6, 7:6, 7:6 (7:0), 6:2.

«Определённо, это один из самых эмоциональных матчей, в которых я играл. Расстроился тем, как сложились первые два сета, ведь не ожидал, что проиграю совершенно без борьбы. Возможно, впрочем, это лишь помогло мне лучше сконцентрироваться. В третьей партии я попытался играть более агрессивно, ведь до этого Кевин полностью доминировал.

Матч с Надалем? Я знаю, что Париж – его второй дом, поэтому предстоит тяжелейший матч. Для начала хотел бы хорошо восстановиться, ведь в матче против Рафы мне нужно будет очень много передвигаться», – цитирует Диего официальный сайт ATP.

Шварцман, впервые в карьере отыгравшийся со счёта 0:2 по сетам, стал 8-м аргентинцем, пробившимся в 1/4 финала мэйджора. Его следующим соперником станет первая ракетка мира из Испании Рафаэль Надаль.

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Ролан Гаррос (м) 2018. 4-й круг
04 июня 2018 года, понедельник. 12:15 МСК
Диего
Шварцман
Кевин
Андерсон
1:6 2:6 7:5 7:6 6:2
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