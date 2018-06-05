Чилич: мне повезло оформить первый брейк в пятой партии

Хорват Марин Чилич (3) прокомментировал собственную победу над представителем Италии Фабио Фоньини (18) в матче 1/8 финала Открытого чемпионата Франции – 6:4, 6:1, 3:6, 6:7 (4:7), 6:3.



«Это был тяжёлый матч в психологическом плане. Я хорошо играл в первых двух сетах, тогда как Фабио был не идеален и допустил несколько промахов. В третьем сете я дал ему больше возможностей, чем он и воспользовался.



На старте пятой партии мне было нелегко принимать, но я знал, что всё решит первый брейк. Мне повезло, что его оформил я», – цитирует Чилича официальный сайт ATP.



Соперником Чилича в четвертьфинальном матче «Ролан Гаррос» станет аргентинец Хуан-Мартин дель Потро (5).



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