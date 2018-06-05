Гарсия: я вновь покидаю турнир «Большого шлема» расстроенной

Французская теннисистка Каролин Гарсия прокомментировала своё поражение от немки Анжелики Кербер в четвёртом круге «Ролан Гаррос» со счётом 2:6, 3:6.
«Анжелика провела очень хороший матч. Она отдала мне не так много очков. Кербер играла аккуратно и очень точно. Я же не вошла в игру. Я не могла найти свой ритм и сосредоточиться на матче. К тому же на „Ролан Гаррос“ ощущается дополнительное давление, поэтому было только хуже. Я вновь покидаю турнир „Большого шлема“ расстроенной и разочарованной, потому что знаю, что могу играть лучше. Но нужно учиться и двигаться дальше», — цитирует Гарсию официальный сайт тура.
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