Джуди Маррей: Энди вернётся на корт в ближайшие дни

Мать и тренер экс первой ракетки мира британца Энди Маррея Джуди поведала о деталях восстановления теннисиста после травмы.

«Энди заканчивает реабилитацию и вернётся на корт уже в ближайшие дни. Его цель всегда заключалась в том, чтобы быть готовым к травяному сезону. Тем не менее, Энди не станет подвергать себя риску, если не будет полностью готов к Уимблдону.



Любой игрок, получивший травму, нуждается в некотором времени, чтобы вернуть свою лучшую форму. Когда в 2013-м Энди прооперировали спину, на корте он уже был спустя три месяца. Однако, до того момента, как он начал показывать свой лучший теннис прошла ещё половина сезона.



Энди лучше всех чувствует собственное тело и знает, чего хочет добиться в туре. Детали вы узнаете от него лично в ближайшее время», – заявила Джуди в интервью BBC Sport.



31-летний Шотландец перенёс операцию на тазобедренном суставе 8 января. Свой последний матч, если не считать пары выставочных, Маррей провёл на прошлогоднем Уимблдоне.

Маррей увлёкся живописью