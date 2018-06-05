Тим вошёл в состав участников турнира в Санкт-Петербурге

Стал известен предварительный состав участников мужского турнира в Санкт-Петербурге, который пройдёт на стадионе «СИБУР АРЕНА» с 16 по 23 сентября 2018 года. В частности, в список участников соревнований вошёл австриец Доминик Тим, сообщает пресс-служба турнира.



Ранее стало известно, что в Санкт-Петербурге сыграют итальянец Фабио Фоньини и канадец Денис Шаповалов.

Среди ведущих российских игроков участие подтвердили Карен Хачанов, Даниил Медведев и Евгений Донской.

Целая группа теннисистов примет решение о возможном участии в турнире после «Ролан Гаррос». В их числе – победитель трёх турниров «Большого шлема» швейцарец Стэн Вавринка и босниец Дамир Джумхур, являющийся действующим чемпионом St. Petersburg Open. Также под вопросом находится участие в турнире россиянина Андрея Рублёва.