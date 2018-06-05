Кирьос: впервые за три месяца подаю, не чувствуя боли



Австралиец Ник Кирьос прокомментировал восстановление от травмы локтя, в результате которого свой последний матч в одиночном разряде он провёл в середине апреля.



«Впервые за три месяца могу подать, не чувствуя боли», – так Ник прокомментировал ролик, на котором выполняет подачу, опубликованный в своём Инстаграм.



В неделю перед Открытым чемпионатом Франции Кирьос в паре с американцем Джеком Соком выиграли титул во французском Лионе. С «Ролан Гаррос» 23-й номер ATP рейтинга снялся в последний момент, сославшись на усилившуюся боль в локте.