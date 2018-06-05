Вайда: никто не говорит об успехах Джоковича, потому что он из маленькой страны

Тренер серба Новака Джоковича Мариан Вайда заявил, что СМИ мало обсуждают успехи его подопечного после годичной паузы, связанной с травмами.



«Никто не говорит об успехах Новака так много, как обсуждались возвращения Надаля и Федерера. Думаю, всё дело в том, что он из маленькой страны.



Я не хочу углубляться в эту тему, но лишь скажу, что Новаку было очень тяжело вернуться. Критика СМИ ужасна, и мне это не нравится. Джоковича следует признать чемпионом и уделить ему должное внимание. Новак однозначно входит в десятку лучших теннисистов мира, возможно, даже в пятёрку. Лишь Федерер, Надаль и Сампрас выигрывали больше турниров «Большого шлема», – сказал Вайда в интервью Sport Klub.



На проходящем в Париже «Ролан Гаррос» Джоковичу удалось выйти в 1/4 финала, где он встретится с итальянцем Марко Чеккинато.