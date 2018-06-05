Мойя: если честно, мы не знали, чего ожидать от Мартерера

Карлос Мойя, тренер 10-кратного победителя «Ролан Гаррос» Рафаэля Надаля, прокомментировал победу подопечного над немцем Максимильяном Мартерером в четвёртом круге Открытого чемпионата Франции со счётом 6:3, 6:2, 7:6 (7:4) и оценил его следующего соперника — аргентинца Диего Шварцмана.



«Нет оправданий тому, что Рафа в начале матча стал уступать 0:2. Нам пришлось торопиться, потому что предыдущий матч на корте Филиппа Шатрье закончился раньше, чем ожидалось. Рафа быстро перекусил, когда мы получили сообщение. Наши быстрые сборы — это не оправдание, потому что подобные вещи случаются. Нужно быть готовым к неожиданностям.

Мартерер набрал отличный ход, мы знали, что Рафе будет нелегко. Его соперник — левша, действующий агрессивно и создающий проблемы для всех своих оппонентов. Если честно, мы не знали, чего ожидать от Мартерера. Этот элемент неожиданности держал нас в неведении.



Когда Рафа находил свою игру, то контролировал ситуацию. Когда он терял концентрацию, начинались проблемы. Это было очевидно в третьем сете, когда Мартерер довёл игру до тай-брейка. Но самое важное, что Рафа сумел пройти дальше, победив в трёх сетах. С того момента, когда Рафа уступал 0:2, он заиграл в свой лучший теннис. Он атаковал, был агрессивен. В этот период он показывал свою лучшую игру на турнире.



Что касается Шварцмана, то он очень быстрый и талантливый игрок. Несмотря на поражения от Рафы на Australian Open и в Мадриде, он показал характер. Рафе нужно будет продемонстрировать свой лучший теннис, так как на данном этапе права на ошибку не остаётся. Но я знаю Надаля. Он покажет свою лучшую игру", — цитирует Мойю официальный сайт тура.

9-й день «Ролан Гаррос». Шарапова и Касаткина — в четвертьфинале. Как это было LIVE 9-го дня «Ролан Гаррос» – Серена снялась, цитаты из книги Шараповой, Касаткина выбила Возняцки, Надаль и Халеп в борьбе за 1-е место.

Борьба Касаткиной за 1-й большой полуфинал. Матчи 10-го дня «Ролан Гаррос» Касаткина сражается за первый полуфинал на ТБШ со Стивенс. Тим спорит со Зверевым, Джокович – с Чеккинато, а Путинцева – с Кис.