Мартерер: я хотел оказать сопротивление Рафе. Думаю, я достиг своей цели

Немецкий теннисист Максимильян Мартерер прокомментировал своё поражение от первой ракетки мира испанца Рафаэля Надаля в четвёртом круге Открытого чемпионата Франции со счётом 3:6, 2:6, 6:7 (4:7).

«Я знаю, что уже провёл несколько великолепных матчей на этом турнире. Я хотел оказать сопротивление Рафе сегодня. Думаю, я достиг своей цели», — приводит слова Мартерера официальный сайт тура.

За выход в полуфинал десятикратный победитель «Ролан Гаррос» поспорит с представителем Аргентины Диего Шварцманом.

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