Надаль: меня ждёт очередное испытание

Испанец Рафаэль Надаль рассказал, как настраивается на каждый матч на «Ролан Гаррос».



«Каждый день, каждый матч для меня — важнейшее испытание. Теперь я в четвертьфинале, и очередной тест ждёт меня в следующем матче. Я двигаюсь изо дня в день, из матча в матч и стараюсь показать свою стопроцентную готовность в каждой игре.



Я знаю, что, если мне это удастся, если я покажу свой лучший теннис, у меня будут все шансы продолжить свой путь», – цитирует первую ракетку мира официальный сайт ATP.



Надаль (1) остаётся последним из участников «Ролан Гаррос», не уступившим по ходу розыгрыша турнира ни одной партии. Следующим соперником испанца станет аргентинец Диего Шварцман (11).