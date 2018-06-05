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Несколько граждан Армении подозреваются в организации договорных матчей

Несколько граждан Армении подозреваются в организации договорных матчей
Теннис / ATP

13 граждан Армении и Бельгии были задержаны в Брюсселе по подозрению в организации договорных матчей на низкорейтинговых теннисных соревнованиях.

По версии федеральной прокуратуры Бельгии, группа лиц подкупала теннисистов на турнирах категории «фьючерс» и «челленджер» начиная с 2014 года. Выбор соревнований такого рода обусловлен тем, что на них редко ведётся видеосъёмка, а трансляции по телевидению не ведутся практически никогда.

О деталях расследования не сообщается. Прокуратура Бельгии сообщает о проведении обысков у подозреваемых и их возможном аресте.

Источник: Reuters Сообщить об ошибке
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