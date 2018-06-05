Созин: нацистские заявления теннисиста Стаховского направлены против ЧМ в России

Член комитета по этике РФС и первый вице-президент Федерации кёрлинга России Андрей Созин прокомментировал заявление украинского теннисиста Сергея Стаховского, который признался, что испытывает неприязнь к русскоговорящим. По словам спортсмена, у него возникает желание задушить собеседника.

«До тех пор пока мы не научимся уважать себя, нас уважать не станут. Эта прописная истина приходит на ум, когда читаешь откровенно нацистские высказывания теннисиста Стаховского. Очевидно, что он подпевает антироссийскому хору из соседнего государства, где на полном серьёзе обсуждали бойкот чемпионата мира в случае, если сборная Украины пройдёт квалификацию. Сейчас власти этой страны пугают собственных граждан, призывая не ехать в Россию на чемпионат мира. Очевидно, что этот неудачный шутник Стаховский своей провокацией хочет навредить большому празднику футбола в нашей стране.

Поэтому я хочу обратить внимание всех компетентных, правозащитных, общественных органов, чтобы они приложили максимум усилий для того, чтобы добиться наказания украинского теннисиста. В мировом спорте идёт активная борьба за толерантность. За слово «шоколадка» или банановую кожуру штрафуют и дисквалифицируют команды и федерации. Российские футбольные клубы неоднократно подвергались санкциям под надуманными предлогами. Темнокожему футболисту послышалось уханье с трибун – сразу штраф и дисквалификация стадиона.

В таком случае каким должно быть наказание Стаховскому за агрессивное разжигание ненависти на национальной почве, которое растиражировали мировые СМИ? Многомиллионный штраф, отстранение от соревнований, пожизненная дисквалификация? Уверен, мы не должны спускать это дело на тормозах и должны добиваться наказания Стаховского, потому что его цель – нанести ущерб России, российскому спорту и чемпионату мира, который совсем скоро стартует в нашей стране», — сказал Созин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Кузиным.

Украинский теннисист Стаховский: когда слышу русскую речь, хочется задушить