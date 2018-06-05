Шарапова: дождливое парижское утро напоминает мне об этом фото

Российская теннисистка Мария Шарапова в своём «инстаграме» сообщила, что в Париже утром шёл дождь, и опубликовала фото, сделанное ранее. Накануне пятикратная победительница турниров «Большого шлема» вышла в четвертьфинал Открытого чемпионата Франции на отказе американки Серены Уильямс.

«Дождливое парижское утро. Напоминает мне об этом фото, сделанном на прошлой неделе (или неделей ранее, они все смешались после долгого пребывания в дороге)», — написала Шарапова.

За выход в полуфинал Открытого чемпионата Франции бывшая первая ракетка мира поспорит с представительницей Испании Гарбинье Мугурусой.

Серена Уильямс снялась с «Ролан Гаррос», Шарапова без борьбы вышла в 1/4 финала

Шарапова: я с нетерпением ждала матча с Сереной. Расстроена тем, что она снялась

9-й день «Ролан Гаррос». Шарапова и Касаткина — в четвертьфинале. Как это было LIVE 9-го дня «Ролан Гаррос» – Серена снялась, цитаты из книги Шараповой, Касаткина выбила Возняцки, Надаль и Халеп в борьбе за 1-е место.

Борьба Касаткиной за 1-й большой полуфинал. Матчи 10-го дня «Ролан Гаррос» Касаткина сражается за первый полуфинал на ТБШ со Стивенс. Тим спорит со Зверевым, Джокович – с Чеккинато, а Путинцева – с Кис.