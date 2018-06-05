Кафельников: насколько я знаю, у ребёнка Стаховского российский паспорт

Экс-первая ракетка мира, а ныне вице-президент Федерации тенниса России Евгений Кафельников прокомментировал высказывание украинского теннисиста Сергея Стаховского о желании задушить русскоговорящего собеседника.



«Насколько я знаю, у него даже у ребенка российский паспорт. Это же о чём-то говорит? Скорее всего, эти слова были неудачной шуткой. У меня до сих пор есть много украинских друзей. И я, честно говоря, поинтересуюсь у них, что они на этот счёт думают. Как реагировать? Маразм крепчает, да», – цитирует Кафельникова Федеральное агентство новостей.

Украинский теннисист Стаховский: когда слышу русскую речь, хочется задушить

Украинский теннисист извинился за слова про желание задушить русскоговорящих