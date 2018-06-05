Э. Давыденко: у Стаховского уже давно с головой немножко не всё в порядке

Брат и тренер экс-третьей ракетки мира россиянина Николая Давыденко Эдуард прокомментировал высказывание украинского теннисиста Сергея Стаховского, который признался, что испытывает неприязнь к русскоговорящим. В своём недавнем интервью спортсмен заявил о желании задушить собеседника, если тот разговаривает на русском языке.



«Мы не очень хорошо общаемся со Стаховским. Он такой русофобией отличился ещё в 2014 году, причём это ещё до присоединения Крыма было. А потом началась вся эта ситуация в Киеве, и он уже тогда с собой книги Бандеры возил. Так что у него уже тогда немножко с головой не всё в порядке было», – цитирует Давыденко Федеральное агентство новостей.



Рассказал Эдуард и об отношениях Стаховского с Михаилом Южным, с которым ранее они неоднократно выступали на парных соревнованиях: «Михаил больше не общается с ним на этой почве».

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