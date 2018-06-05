Захаров проиграл во втором круге юниорского Открытого чемпионата Франции

Российский теннисист Алексей Захаров не сумел пробиться в третий круг юниорского Открытого чемпионата Франции, в трёх партиях проиграв представителю Испании Карлосу Лопес-Монтагуду со счётом 6:3, 3:6, 5:7. Продолжительность противостояния составила 2 часа 12 минут. Алексей дважды подал навылет, совершил 3 двойные ошибки и реализовал 4 из 20 брейк-пойнтов. На счету его соперника 1 эйс, 1 двойная ошибка и 5 брейков.
За выход в четвертьфинал Лопес-Монтагуд поспорит с представителем Болгарии Адрианом Андреевым (7).
9-й день «Ролан Гаррос». Шарапова и Касаткина — в четвертьфинале. Как это было
LIVE 9-го дня «Ролан Гаррос» – Серена снялась, цитаты из книги Шараповой, Касаткина выбила Возняцки, Надаль и Халеп в борьбе за 1-е место.
Борьба Касаткиной за 1-й большой полуфинал. Матчи 10-го дня «Ролан Гаррос»
Касаткина сражается за первый полуфинал на ТБШ со Стивенс. Тим спорит со Зверевым, Джокович – с Чеккинато, а Путинцева – с Кис.