Марах и Павич пробились в полуфинал «Ролан Гаррос» в парном разряде

Австрийский теннисист Оливер Марах и представитель Хорватии Мате Павич, посеянные на Открытом чемпионате Франции в парном разряде под вторым номером, пробились в полуфинал, в трёх партиях обыграв колумбийцев Хуан-Себастьяна Кабаля и Роберта Фару (5) со счётом 3:6, 6:4, 6:3. Продолжительность противостояния составила 2 часа 12 минут.

За выход в финал «Ролан Гаррос» Марах и Павич поспорят с представителями Испании Фелисьяно и Марком Лопесом, посеянными под 12-м номером. Соревнования завершатся 9 июня.

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