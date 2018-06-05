Вердаско: все знают, что уровень Джоковича уже не тот, что был два года назад

Испанец Фернандо Вердаско (30) оценил шансы серба Новака Джоковича (20) в вероятном матче против Рафаэля Надаля (1) на Открытом чемпионате Франции.



«Чтобы одолеть Рафу в пятисетовом матче, Новаку следует играть лучше, нежели против меня. Если он начнёт поединок так же, как со мной, получит в первой партии 1:6 или 2:6. Рафа не будет допускать ошибки, подобные моим.



В некоторые моменты я видел его физически опустошённым. Все знают, что он уже не на том уровне, что два года назад, но он высококлассный игрок с серьёзной историей и заслугами. Именно за счёт этого он выигрывает много важных мячей», – цитирует Вердаско World Tennis USA.



В матче 1/8 финала «Ролан Гаррос» Джокович в трёх партиях обыграл Вердаско – 6:3, 6:4, 6:2. С Надалем серб имеет шансы встретиться лишь в финале.

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