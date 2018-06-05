Иснер назвал предполагаемую дату рождения своего ребёнка

Американский теннисист Джон Иснер раскрыл подробности, связанные с рождением своего первого ребёнка. Недавно теннисист сообщил, что его супруга Мэдисон Маккинли ждёт ребёнка. По словам игрока, пара ждёт дочку, которая должна появиться на свет 22 сентября 2018 года, сообщает Tennis World USA.

Иснер и Маккинли поженились в декабре 2017 года. Маккинли является бывшей актрисой и дизайнером ювелирных изделий.

В 2018 году Иснер стал победителем турнира в Майами (США). На Открытом чемпионате Франции по теннису он в четвёртом круге уступил аргентинцу Хуану-Мартину дель Потро (4:6, 4:6, 4:6).