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Селехметьева выбыла из розыгрыша юниорского «Ролан Гаррос»

Селехметьева выбыла из розыгрыша юниорского «Ролан Гаррос»
Теннис / Ролан Гаррос 2018

15-летняя россиянка Оксана Селехметьева потерпела поражение от представительницы Китая Цинвень Чжан (11) во втором круге юниорского «Ролан Гаррос» – 4:6, 4:6.

Теннисистки провели на корте 1 час 34 минуты. Селехметьева допустила 5 двойных ошибок и использовала 2 брейк-пойнта из 6. Эйсами россиянка не отмечалась. На счету её соперницы 1 подача навылет, 2 двойные и 4 реализованных брейк-пойнта из 6.

В первом раунде юниорских соревнований Селехметьева оказалась сильнее хозяйки кортов Милен Алемаи.

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